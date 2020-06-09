Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş, egemenlik ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatından derin üzüntü duyduklarını belirterek, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği yayımladığı mesajda, varoluş ve toplumsal mücadele döneminin en yakın tanıklarından, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadınının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri, özverili bir eş, bir anne, güçlü, mücadeleci bir kadın olan ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin de yöneticiliğini yürüten Süheyla Küçük’ün, Kıbrıs Türk kadınının toplumsal mücadelesine öncülük ederek önemli bir yer edindiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacağını belirten Kıbrıs Türk Kültür Derneği, merhumeye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi