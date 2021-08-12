Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, mağduriyetlerinin bir nebze giderildiğini bildirdi

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, üreticilerin Covid-19 nedeniyle geçen yıl yaşadığı mağduriyetin Avrupa Birliği destekleriyle bir nebze giderildiğini bildirdi.
Yapılan girişimler neticesinde üreticilerin bu mağduriyetinin Avrupa Birliği destekleriyle bir nebze giderildiğini ifade eden Halkseven, “Bu kapsamda üreticilerimizin sıkıntılarını ortaya koyan ve bizleri temsil eden Tarım ve Doğal Kaymaklar Bakanlığı, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Ticaret Odası yetkililerine, bu konuda yanımızda duran Cumhurbaşkanlığına ve üreticilerimize katkılarından ötürü Avrupa Komisyonu’na teşekkürlerimizi sunarız” dedi.