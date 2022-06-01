Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu uyardı: “Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde yayımladığı mesajda, salgın sonrası yaşanmakta olan ekonomik krizin ülkede de risk altındaki pek çok çocuğun düzgün beslenme hakkını “tehlikeye atacak boyutta” olduğunu, son günlerde pek çok çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun şekilde beslenemediğini açıkladı.

Pediatri Kurumu, özellikle erken çocukluk döneminde temel gıdalarla beslenmesinin önemine işaret ederek, bu gıdalardan mahrum kalmaları halinde, çocukların tedavisi mümkün olmayan gelişme geriliği ile büyüme riski olduğunu belirtti ve bu durumun çocuk hekimleri için “kaygı verici” boyutta olduğunu bildirdi.

“En temel besin olan süt ihtiyaçları olan özel mamalar ve sağlıklı ek gıdalara ulaşmak günümüzde bazı çocuklar için artık mümkün değildir” görüşüne yer veren Pediatri Kurumu, bu olumsuz koşulların sürmesi ve yeterli gıda takviyesi alamamaları durumunda çocuklarda yakın gelecekte malnutrisyon gelişmesinin “kaçınılmaz” olacağı uyarısında da bulundu.

Pediatri Kurumu, devletin, erken bebeklik döneminden itibaren ilkokul dönemi süresince de devam edecek şekilde süt ve temel besin maddeleri anlamında çocuklara destek olması çağrısında bulundu.

-“Son günlerde pek çok çocukta besinsel yetersizliklere bağlı ileri derecede kansızlık ortaya çıktığını üzülerek görmekteyiz”