Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özant oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant oldu.
Birlik’ten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı’nın yaptığı toplantıda, başkanlığa tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant getiriledi.
Genel Kurulda Birliğin diğer organlarında görev yapacak olanlar da şöyle belirlendi:
Yönetim Kurulu:
Dr. Doğa Kalyoncu
Dr. Ceyhun Dalkan
Dr. Nesil Bayraktar
Dr. Çağrı Cemaller
Dr. Şenel Beydola
Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal
Dr. Dt. Aysa Ayalı
Dr. Dt. Nermin Yönel
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Cemal Mert
Dr. Erdem Beyoğlu
Dr. Özlem Erdoğmuş
Dr. Fadime Tülücü
Dr. Çiğdem Mehmetoğlu
Dr. Dt. Hayriye Tümer
Dr. Dt. Raşit Özpar
Dt. Ziver Kutrafalı
Dt. Salih Alpcan
Onur Kurulu:
Dr. Gülgün Vaiz
Dr. Ayşe Sayılı
Dr. Sibel Tozakı
Dr. Sonuç Büyük
Dr. Dt. Gizem Dimililer
Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu
Onur Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Mehmet Zeki Avcı
Dt. Hüseyin Bıçak
Dt. Mustafa Kanlıada
Denetleme Kurulu
Dr. Sevgi Öksüz
Dr. Turgay Akalın
Dr. Özlem Gürkut
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Ahmet Tandoğdu