Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği'nden konferans

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği cumartesi “Benign Anal Hastalıklar” konulu konferans düzenliyor.

Tabipler Odası’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik saat 15.00’te Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda yer alacak.

“Hemeroidal Hastalık”, “Anal Fissür” ve “Abse ve Fistüller” başlıklarının işleneceği konferansta Prof. Dr. Sezal Leventoğlu, Prof. Dr. Hakan Erpek ve Uzm. Dr. Erhan Uncu sunum yapacak.

Konferans kapsamında 10 Mart Pazar Dr. Burhan Nabantoğlu Hastanesinde canlı cerrahi uygulama yapılacak.