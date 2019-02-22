Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti İstanbul'da

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’dan bir heyet İstanbul’da temaslarda bulunuyor.

Oda’dan verilen bilgiye göre, heyet, temaslarına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek başladı. Başkan Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, daha sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Arı Teknokent’i ziyaret ederek çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya’yı ziyarette konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi vurguladı ve İstanbul’un Kıbrıslı Türkler için “dünyaya açılan kapı” olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Ari Teknokent’i ziyaret eden KTTO heyetine, yaratıcı fikirlere dayalı iş geliştirme olanakları ve süreçleri hakkında bilgi verildi.

Deniz, inceleme ve sunumlar sonrasında yaptığı konuşmada, KKTC’de yatırımlarını sürdüren İTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ta Teknokent yatırımını da erken zamanda gerçekleştirmesini arzu ettiklerini belirtti.