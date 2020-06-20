Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı. Genel Kurul toplantısında, raporlar aklandı, Oda’nın yeni Meclisi belirlendi.

Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Genel Kurul’da Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığında gerçekleştirdiği iki yıllık faaliyetler ile çalışmalarını içeren video gösterilmesi sonrasında Oda Başkanı Deniz Genel Kurul’a hitap etti.

Turgay Deniz, Oda yönetimini devraldıktan kısa bir süre sonra 2018 yılında ciddi bir döviz krizi yaşandığını ve ardından gelen salgın tehlikesinin ekonomide ciddi daralmaya neden olduğunu, bu daralmanın nasıl gelişeceğinin tam olarak öngörülemediğini söyledi.

Salgın krizinin başlamasından bu yana yaklaşık dört aylık bir süre geçtiğini hatırlatarak önlemlerin alınmasında geç kalınmaya devam edildiğini savunan Deniz, zamanın bu şekilde harcanmasının, yönetime olan güvensizliği beslemekte ve ekonomik sorunları büyütmekte olduğunu ileri sürdü.

Oda Başkanı’nın konuşması ardından önceden kaydedilen protokol konuşmaları gösterildi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuşmasında, ülkede uzun süreden beri yaşanan ekonomik krizin pandemi dolayısı ve zamanında alınmayan tedbirler sebebiyle uzun yıllara sarkacak bir şekilde ortada durduğunu savundu.

Arıklı, bu krizden en çok etkilenecek kesimin reel sektör olduğunu ifade ettiği konuşmasında, ekonominin güçlenebilmesi ve rekabet edebilirlik gücünü artırmasının başkanlık sisteminden geçtiğini söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, pandemi sürecinin özellikle sağlık ve ekonomi olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Özyiğit, pandemi hastanesinin halen yapılmaması ve sağlık altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle ikinci dalgaya yönelik çok ciddi endişeleri olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin de, Kovid-19 pandemisinin dünya ticaretini daraltarak ekonomik zorlukları beraberinde getirdiğini ve bu yansımaların ülkede de hissedildiğini belirtti.

Güçlü ekonomiye sahip ülkelerin dahi zarar gördüğü bu süreçte ülkenin ticaret erbablarının yanında durmanın, istihdamı ve ekonomiyi desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyleyen Senin, bu bağlamda, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile içte alınacak tedbirler sayesinde zararın sınırlandırılabileceğini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, ülkede ekonomik anlamda sıkıntılar olduğunu belirterek, yapılması gerekenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapının oluşturulması olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getiren Erhürman, bu konuda uzattıkları yardım elinin tutulması gerektiğini ifade etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ülkenin en önemli kurumlarından birisi olduğunu vurguladı.

“Önemli olan ekonominin toparlanabilmesidir” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol ve ülke içinde alınacak tedbirlerle reel sektörü destekleyerek daha güvenli bir gelecek yaratacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesinde ticaret ve ekonomi çevrelerinin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Kovid-19 mücadelesinde ticaret sektörünün büyük çabaları olduğunu anımsatan Uluçay, katkılarından dolayı Oda temsilcilerine teşekkür etti.

Ticaret Odası Genel Kurul toplantısı, konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Mali Raporun aklanmasıyla devam etti. Ardından, Oda’nın 50 kişilik Meclisinin belirlenmesine geçildi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclisi’ne Lefkoşa’dan şu isimler girdi:

“A. Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Bertan Özberkman, Didem Erel, Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Gökhan Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi Can, Ilgaz Toros, Mehmet A. Kader, Mehmet Gökçebel, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi, Turgay Deniz.”

Oda Meclisi’ne Gazimağusa’dan giren isimler şöyle:

“Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Doratlı, Burçin Döveç, Cemal İnce, Haldun Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğdu, Semral Erel, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu, Yusuf Ziya İlerici.”

Meclis’te Girne’yi “Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Erbil Arkın, Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın” temsil edecek.

57’nci Dönem Oda Meclisi, yapacağı ilk toplantıda Oda Başkanı ve 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nu belirleyecek.