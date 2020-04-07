Koronavirüs salgını nedeni ile karantinaya alınan Karpaz bölgesi için Yenierenköy Belediyesi yardım kampanyası başlatmıştı.Yıllarca ihmal edilen ve üvey evlat muamelesi gören bölgemiz bugünlerde çok zor günlerden geçiyor diyen Yeşilırmak'ın sesine çok duyarlı insanlar,sendikalar ve iş adamları kulak verdi. Son 2 gün içerisinde belediyeye " Corona Virüs/Covid 19" mücadelesi için yapılan nakit yardımları sosyal medya hesabı üzerinden açık isim ile paylaştı.

İşte o açıklama;

Dün canlı yayında "Kıbrıs Türk Toplumu gibi bir halka sahip olduğumuz için gurur ve onur duyuyorum" demiştim. Sizlere son 2 gün içerisinde belediyemize " Corona Virüs/Covid 19" mücadelesi için yapılan nakit yardımları paylaşmak istiyorum.

1- Erkan Cil 10.000 TL

2- Savaş Fırat 3.500 TL

3- Birgül Sözgen 1.000 TL

4- Fatma Kandemir 200 TL

5- Gürsel Eczanesi 4.000 TL

6- Seher Yazıcı 800 TL

7- Çagan Çoskuner 2.000 TL

8- Sertan Cecer 1.000 TL

9- Mustafa Özkılıç 1.000 TL

10- Doktor 5.000 TL

11- B.E.S 10.000 TL

12- KTAMS 10.000 TL

13- Salute Trd. Ltd. 300 TL

14- Serdar Başbilir 2.000 TL

Toplam: 50.800 TL

Belediyemize yardımda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza, işyerlerine, sivil toplum örgütlerine ve iş insanlarımıza yürekten teşekkür ederim.