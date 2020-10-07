"Kıbrıs Türk toplumunun iradesi gasp edildi"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin gasp edildiğini savundu.

Gökçebel, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde figüran rolünde olup Kıbrıs Türk toplumunun edilgen duruma gelmesine vesile olanlara kültürünü, dilini, varlığını, yurdunu savunmuş ve hayatını kaybetmiş binlerce canı hatırlatırız” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun yıllardır verdiği varoluş kavgasıyla kazandığı konuma ve hukuksal statüye işaret eden, “AKP’yi ve Recep Tayip Erdoğan’ın bunların üzerinden gaz, petrol, münhasır ekonomik bölge ve hak iddia ettiğini” savunan Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumu gasp edilmiş iradesi için yıllardır mücadele etmektedir. Bu durumdan sadece AKP değil, Kıbrıs Cumhuriyetini şu anda yönetenler, burada yaratılan statükoya seyirci kalan ABD, AB ve BM de sorumludur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dış politikasını “kör ve kaba” diye niteleyen Gökçebel, Türkiye kamuoyunun ve Kıbrıs Türk toplumunun AKP partinin ve Erdoğan’ın bir sonraki hamlesinin ne olduğunu, “Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlama referandumunun” ne zaman yapılacağını merak ettiğini söyledi.

Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumu iradesi geri verilmeden böyle bir referanduma kimsenin hakkının olmadığını gerçeğini ABD, AB, BM ve dünyadan önce KTOEÖS olarak ortaya şimdiden koyduğumuzu kamuoyuna açıklarız” ifadelerini kullandı.