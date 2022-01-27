Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisinde toplu sözleşme

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile TÜRK-SEN’e bağlı GIDA-SEN arasında 2022 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın yazılı açıklamasına göre toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun olarak, yıllık hayat pahalılığı da dikkate alınarak artırıldı. Açıklamaya göre toplu iş sözleşmesiyle ayrıca çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak adına bir takım yeni düzenlemeler yapıldı.

Bıçaklı konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:



“Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki Huzur ve Güvenden dolayı işyerinin daha rantabl çalışması nedeniyle tütün fabrikasına günün koşullarına uygun olarak yeni yatırımlar yapılmış üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performanstan dolayı tütün fabrikası her geçen gün bir adım daha büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır.Ayrıca devlete vergi mükellefiyetini çalışanların sosyal yatırımlarını gününde bir tamam yatıran örnek bir işyerimizdir.Bu gibi işyerlerine gerek Devletin gerekse toplum olarak hepimizin sahip çıkması gerekmektedir”