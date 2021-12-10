Kıbrıs Türkleri, İngiltere'de belediye önüne asılan KKTC bayrağının indirilmesini protesto etti

İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri, 15 Kasım'da Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'ı protesto etti.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri, 15 Kasım'da Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'ı protesto etti.

Başkent Londra'daki Waltham Forest Belediye binası önünde toplanan çok sayıda Kıbrıs Türkü, ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla "Adalet istiyoruz", "Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin", "Biz varız. Kıbrıs Türküyüz", "Irkçılığa hayır" sloganları attı.