"Kıbrıs Türkü'ne yeni alternatifler sunmak Cumhurbaşkanı'nın önceliği olmalı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler sunmak ve KKTC’ye yeni ufuklar açmanın Cumhurbaşkanı’nın öncelikli konusu olması gerektiğini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “artık poliyannacılık oynamaktan vazgeçmesi ve gerçekleri kabul etmesi gerektiğini” savunarak, “Bu halkı federasyon masalı ile daha fazla oyalamaya ve kandırmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Arıklı, YDP olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı; Meclis’i de yanına alarak, Türkiye ile istişare içinde yeni bir vizyon çalışması yapmaya davet etti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis ile yaptığı görüşmeden sonra ortaya çıkan ve “Güven Yaratıcı Önlem” olarak nitelendirebilecekleri bazı konularda anlaşma olmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, GSM ve enterkonnekte sistemlerinde mutabakata varılmasının yanı sıra, bazı bölgelerin mayınlardan temizlenmesi için anlaşmaya varılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Arıklı açıklamasında, “Fakat mutabakata varılan bu güzel konuların, asıl meseleyi gizlemesini kabul etmek mümkün değildir. Rum lider Anastasiadis toplantıdan sonra yaptığı açıklamada; “Yeni ve özlü diyaloğun başlaması için gerekli ön şartlar şimdilik yoktur” diyerek pozisyonunu güçlendirmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı’na istediği ve beklediği mesajı vermekten bir kez daha kaçınmıştır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Anastasdiadis’in, “Garantiler ve müdahale hakkının kalkması ve Türk askeri varlığının sona ermesini içeren güvenlik konusunun kendileri için vazgeçilmez şart olduğunu” söylerken, öte yandan siyasi eşitlik konusunda da “Türklerin olumlu oy şartının her konuda değil ama kendilerini ilgilendiren konularda olabileceğini” ifade ederek, zihniyetinde hiçbir değişiklik olmadığını ve yakın bir zamanda da olmayacağını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.