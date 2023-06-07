Kıbrıs Türkünün markası ANY, Emaar Square Mall Avm’de yerini açtı

Kıbrıs Türkünün markası ANY, Emaar Square Mall Avm’de yerini açtı
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Kıbrıs Türkü’nün Markası ANY Dünya Markası Emaar’a ait Emaar Square Mall Avm’de yerini açtı...

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Açılışını Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı KIBRIS Türkünün Markası ANY Emaar Square Mall Avm’de Türkiye’deki 3. mağazasını açtı. Dünya Markalarının yetkililerinin katıldığı açılış istanbulda gerçekleşti.

ANY Kurucusu Tekin Birinci yaptığı açıklamada; “Emin adımlarla Türkiye’de büyümeye devam ediyoruz .Dünya markaları ile Türkiye ‘de güzel işler yapmayı misyon edindik. Yola devam ediyoruz. Herkesin desteğine bekliyoruz” dedi .

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023, 16:31
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