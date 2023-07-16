Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Arslanbaş, Eğitim Bakanlığı heyetinin Ankara temaslarını değerlendirdi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti ile kendisinin de yer aldığı heyetin Ankara temaslarını değerlendirdi.
Açıklamada, görüşmelerin, ülkeye gelecek öğrencilerin, nitelik derecelerinin artırılması, yüksek öğretimin kalite olarak uluslararası kriterlere sahip bir kimliğe kavuşması için yapıldığı belirtilirken, Bakan Çavuşoğlu’na da bu kapsamda resmi temaslar sağladığı için teşekkür edildi, yoğun diplomasi çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.