Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Arslanbaş, Eğitim Bakanlığı heyetinin Ankara temaslarını değerlendirdi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Arslanbaş, Eğitim Bakanlığı heyetinin Ankara temaslarını değerlendirdi
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Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti ile kendisinin de yer aldığı heyetin Ankara temaslarını değerlendirdi.

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Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arslanbaş, Ankara’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği ile KKTC Yükseköğretimi adına yapılan görüşmelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini vurguladı. 

Açıklamada, görüşmelerin, ülkeye gelecek öğrencilerin, nitelik derecelerinin artırılması, yüksek öğretimin kalite olarak uluslararası kriterlere sahip bir kimliğe kavuşması için yapıldığı belirtilirken, Bakan Çavuşoğlu’na da bu kapsamda resmi temaslar sağladığı için teşekkür edildi, yoğun diplomasi çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

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