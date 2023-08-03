Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Arslanbaş, Türkiye'de kredi kartlarıyla ilgili kararı üzüntüyle karşıladıklarını söyledi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Türkiye'de Bankacılık Düzenlene ve Denetleme Kurulu’nun kredi kartlarında havayolları, seyahet acentesi ve konaklamaya ilişkin kararını üzüntü ile karşıladıklarını kaydetti.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın KKTC’ye gelen öğrencileri ve ailelerini zor durumda bırakacağını ifade ederek, yükseköğretim sektörüne ve KKTC ekonomisine zarar vermemesi adına kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şöyle:

“Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak 31 Temmuz 2023 tarihinde BDDK’nın yapmış olduğu basın açıklamasında yer alan kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin,havayolları, seyahat acentesi ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ilişkin kararını üzüntü ile karşılamaktayız.

Zorlaşan ekonomik koşullar mevcut öğrenci ulaşımını ve konaklamasını olumsuz yönde etkilerken, alınan karar neticesinde KKTC’ye gelecek öğrencileri ve ailelerini daha da zor durumda bırakacak ve KKTC’nin eğitim için tercih edilmemesinin başlıca sebeplerinden olacaktır.

Yükseköğretim sektörüne ve KKTC ekonomisine vereceği zararı göz önüne alarak kararın tekrar gözden geçirilmesini, yükseköğretim ve turizm sektörü ile ortak bir mutabakata varılmasını temenni ediyoruz.”