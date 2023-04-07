Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile Fly Kıbrıs Havayolları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Arslanbaş, anlaşma uyarınca, birlik üyesi üniversitelerin öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli ile ile birinci dereceden yakınlarının Fly Kıbrıs Havayolları’nın indirimli uçuş fırsatlarından özel olarak yararlanacaklarını belirtti.
Arslanbaş, “Yakın zamanda faaliyete geçecek olan özel indirim kodlarını üniversitelerimiz ile paylaşarak öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha ekonomik uçuşlardan yararlanmalarını sağlamış olacağız” dedi.