Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile Fly Kıbrıs Havayolları arasında iş birliği anlaşması

Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile Fly Kıbrıs Havayolları arasında iş birliği anlaşması
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Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile Fly Kıbrıs Havayolları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

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Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, anlaşmaya Birlik Başkanı ve KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ile Cyprus Royal Tourism Genel Müdür Yardımcısı Emre Ilıkkanlı imza attı.

Arslanbaş, anlaşma uyarınca, birlik üyesi üniversitelerin öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli ile ile birinci dereceden yakınlarının Fly Kıbrıs Havayolları’nın indirimli uçuş fırsatlarından özel olarak yararlanacaklarını belirtti.

Arslanbaş, “Yakın zamanda faaliyete geçecek olan özel indirim kodlarını üniversitelerimiz ile paylaşarak öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha ekonomik uçuşlardan yararlanmalarını sağlamış olacağız” dedi.

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