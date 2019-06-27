Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki Türk Tarih Kurumu yetkilileri, Kıbrıs Vakıflar İdaresine ziyarette bulundu.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in davetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve TTK Yüksek Kurum Uzmanı Uğur Cenk Deniz İmamoğlu tarafından gerçekleştirilen ziyarette daha önceden gerçekleştirilmiş olan ve ileriki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel-kültürel faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve ekibinin kapalı Maraş bölgesindeki çalışmalarının da ele alındığı ziyarette, Türkiye’deki ilgili kurumların da katkılarıyla, genelde Kıbrıs adası, özelde ise Maraş bölgesindeki vakıf mallarına dair araştırmaların disiplinler arası bir mahiyette devam ettirilmesi ve Türkiye ile KKTC arasında bu konudaki iş birliği imkânları istişare edildi.