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Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu

Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu
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Corona virüsü yayılıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte Kuzey’de toplam sayı 5’e yükseldi .

Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya’dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta 3 kişide daha koronavirüs görüldü.  Buna göre Güney’de vaka sayısı 10’a yükseldi.

Söz konusu vakaların Yunanistan, İngiltere ve Almanya’dan geldiği öğrenildi.

Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu

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YORUMLAR
Burhan sayar
Burhan sayar - 2 saat Önce

KKTC Hava sahasını kontrol altına alması lazım.

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