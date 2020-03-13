Corona virüsü yayılıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte Kuzey’de toplam sayı 5’e yükseldi .

Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya’dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta 3 kişide daha koronavirüs görüldü. Buna göre Güney’de vaka sayısı 10’a yükseldi.

Söz konusu vakaların Yunanistan, İngiltere ve Almanya’dan geldiği öğrenildi.

Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu