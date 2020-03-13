Corona virüsü yayılıyor.
Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte Kuzey’de toplam sayı 5’e yükseldi .
Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya’dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta 3 kişide daha koronavirüs görüldü. Buna göre Güney’de vaka sayısı 10’a yükseldi.
Söz konusu vakaların Yunanistan, İngiltere ve Almanya’dan geldiği öğrenildi.
Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu
KKTC Hava sahasını kontrol altına alması lazım.