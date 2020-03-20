Kıbrıs’ın dini liderlerinden çağrı

Kıbrıs’ın dini liderleri, dünyanın korona virüsü krizinden kurtulması için inananlara dayanışma çağrısında bulundu.



Çağrı, Yüce Tanrı’ya dünyayı COVID-19 krizinden kurtarması, herkesi koruması, hastaları iyileştirmesi için seslerini ve dualarını birleştiren Nova Justiana ve Tüm Kıbrıs Başpiskoposu II. Chrisostomos, KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay, Kıbrıs Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Khoren, Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif ve Kıbrıs Latin Kilisesi Papazı Jerzy Kraj tarafından yapıldı.



Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, bu benzersiz dönemde Kıbrıs’ın dini liderlerinin herkese yürekten dua etmeleri, merhametle hareket etmeleri ve birbirleriyle, özellikle en hassas olanlarla dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Liderler inananlardan, bu hastalıktan etkilenen, kurtulan ve hastaların iyileşmesine yardımcı olan herkese, özellikle bu hastalık nedeniyle ölenlere, tüm doktorların, hemşirelerin, sağlık personelinin morallerini yüksek tutmaları için birlikte dua etmelerini de istedi.



Açıklamada, virüsten korunmak için konulan kuralara hassasiyetle uyulması çağrısında da bulunuldu.