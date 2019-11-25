KKTC’de siber güvenlik uzmanı olmaya meraklı ve yetenekli gençleri bularak bunlara meslek kazandırmayı amaçlayan “Kıbrıs’ın Siber Kahramanları” projesinin imzaları atıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) binasında gerçekleştirilen imza töreninde, hazırlanan protokole Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Intel Probe CEO’su ve Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) Başkanı Batuhan Tosun imza koydu.

EREN

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren protokol imza töreni öncesi basına yaptığı açıklamada, projenin hem Anavatan Türkiye ile mevcut ilişkileri güçlendireceği, hem de gençlere siber güvenlik alanında çeşitli açılımlar getirmeyi amaçladığını, protokolle de yapılacak işlerin devamlılığının sağlanacağını aktardı.

Eren, bilişim dünyasında ambargo olmadığını kaydederek, artık Adadaki gençlerin bilişim adası çağını yakalayacaklarını, Gençlik Dairesinin yeni hedeflerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Eren, yapılacak kurslar ve eğitimler için de Lapta Gençlik Kampının bir teknoloji kampı haline dönüştürüleceğini ekledi.

TOSUN

TÜSİDAM Başkanı Batuhan Tosun da, söz konusu projenin bir benzerinin TC’de 36 ay önce başladığını ve olgunlaştığını kaydederek, KKTC’de Başbakanlık himayesinde olan “Siber kahramanlar” projesiyle KKTC’nin çeşitli noktalarından yetenekli gençlerin ortaya çıkarılıp kamp ve kurslarla gelişimlerinin sağlanacağını ve gerçek hayat örnekleriyle tecrübelerinin artırılacağını söyledi.

Tosun, liseler genelinde başlatılan duyuruların ardından düzenlenecek seminerlerle öğrencilere bilgilerin verileceğini 7 ay içerisinde de en az 20 gencin bu burslar ve stajlardan yararlanıp ileriki dönemlerde iş imkanlarına kavuşmasını ve KKTC’ye kazandırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Tosun, bilişimde elde edilecek katma değerin dünyanın en uzak köşelerine ambargoya takılmaksızın ihraç edilebileceğini, bunun da uzun vadede Kıbrıs için en kritik hamlelerden biri olacağını anlattı.

DENİZ

Proje paydaşlarından Denizler Bilişim Direktörü Lisani Deniz de bir soruya verdiği yanıtta, lise çağındaki gençlere 38 liseyi gezerek projeyi anlattıklarını ve konuya meraklı gençlere bu tanıtımların yapıldığını söyledi.

Deniz, 28-29 ve 30 Kasım’da 6 bölgede eğitim seminerleri düzenleneceğini ve bu konuda meslek sahibi olmak isteyen geçlerin ortaya çıkarılacağını söyleyerek, 12 ay içerisinde söz konusu gençler içerisinden eğitimler ve sınavlar sonucu başarılı ve yetenekli görülenleri bulup bir yol haritası hazırlayacaklarını anlattı.

Deniz, liselerde yaptıkları sunumlar sonucu 600’e yakın başvuru aldıklarını, bunun da projenin geleceği açısında umut verdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.