Kıbrıslı sanatçılar Cem Yılmaz’ın davetlisiydi

Ünlülerin sporcusu ve uzun zamandan beri Türkiye’de adından söz ettiren Vücut geliştirmeci, spor danışmanı Sami Hamidi bu kez kendi gibi başarılı Kıbrıslı Türk arkadaşlarıyla birlikte Cem Yılmaz’ın evinde buluştular.

Başarılı sporcu Sami Hamidi,popçu Buray, piyanist Tolga Erzurumlu ve yine Kıbrıslı Türk müzisyen Fikri Karayel,Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ile birlikte güzel vakit geçirdiler.

Çakızdez ismini verdikleri grup ile şarkılar söylendi, hoş vakit geçirildi.

Sami Hamidi buluşmayı intagram hesabından şu şekilde duyurdu;

" Spor yok. Bu sefer müzik var.Biraz çaldık söyledik” dedi.