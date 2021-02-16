Kıbrıslı Türk doktor, İstanbul'da Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti

Meslek hayatını İstanbul’da sürdüren Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt, koronavirüs nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, 49 yaşındayken hayata veda etti.

1972 yılında Limasol’da doğan Halil Onalt, ilkokulu ailesinin 1974 sonrasında yerleştiği Dikmen’de okudu ve 1990 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayan ve öğrencilik döneminde Üniversite Temsilciler Konseyi’nde (ÜTK) yer alan Dr. Halil Onalt, uzun yıllardır İstanbul’da özel bir hastanede meslek hayatını sürdürüyordu.

Geçen ay koronavirüse yakalanan Halil Onalt, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Dr. Halil Onalt, İstanbul’daki Kıbrıslı Türkleri bir araya getiren Kıbrıslı Dostlar grubunun da aktif ve sevilen bir üyesiydi. Sürekli olarak yardım maratonlarına da katılan Onalt’ın ölüm haberi, Kıbrıs’ta ve İstanbul’daki Kıbrıslı Türkler arasında da büyük üzüntüye yol açtı.

Dr. Halil Onalt, evli ve iki çocuk babasıydı.