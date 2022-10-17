Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’na Türkiye’den ödül

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir verilen Mimarlık Ödülleri’nin bu dönem sahipleri belli oldu.

Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yer alan “Bilim ve Teknoloji Merkezi” binası ile ‘Yapı Ödülü’ne layık görüldü.

2021– 2022 Dönemi 15. Ödül Jürisi, Enis Öncüoğlu (jüri başkanı), Kerem Erginoğlu, Orçun Ersan, Tülin Hadi, Metin Kılıç, Özcan Uygur, Kerem Yazgan ve Tülin Çetin’den (yedek üye) oluştu.

Jürinin, beton, çelik ve camın yalın kullanımı ile elde edilen, fiziksel ve mekânsal şekillenmesini içinde bulunduğu iklimden ve yerden alan, mimari ve fiziksel sürdürülebilirliği içeren, kendi yerinde güçlü ve özgün duruşuyla günümüz tasarım anlayışını temsil eden bu yapıyı, Yapı Ödülü’ne değer bulduğu belirtildi.

Saffet Kaya Bekiroğlu tarafından Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yerleşkesi içinde Bilim ve Teknoloji Merkezi olarak tasarlanan yapı, dört ana birimin iki çizgisel avlu ve bir atriyum ile bütünleşmesinden oluşuyor. Dik açılı prizmatik alt birimlerin farklı açılarla bir araya getirilerek, iç ve dış mekân perspektiflerini zenginleştiriyor. Tasarım, Akdeniz iklimi ile barışık unsurlarıyla dikkat çekiyor. Üniversite kampüsünde yer alan, şeffaf zarf ile sarmalanmış akıllı bir bina; iki iç avlu ve bir atriyum ile bağlantılı 4 ayrı kütleden oluşuyor. Bina kompleksi 22 sınıf, 33 araştırma & eğitim laboratuvarı ve idari mekanlarla birlikte yaklaşık 16,000m2’ye yerleşiyor.

Binanın iklimlendirme performansı bulunduğu çevresel koşullara göre tasarlandı. Cepheler birbirinden bağımsız ama bulunduğu konuma ve koşullara göre şekillendi. Cephelerdeki kontrollü aҫıklıklardan gelen doğal hava iҫerdeki termal bacalarlar sayesinde akım yaratarak pasif havalandırma yapıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Saffet Kaya Bekiroğlu kimdir?

Saffet Kaya Bekiroğlu 1994 yιlında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olup, Yüksek Mimar eğitimini University of California Los Angeles’da (UCLA) tamamladı.

Beş yıl boyunca Los Angeles’da bulunan Frank O. Gehry & Associates'de çalıştı; Massachusetts’deki MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı gibi, Chicago Millennium Park Açık Müzik Pavyonu yüksek profilli, büyük ölçekli projelerin tasarım ve geliştirilmesinde yer aldı.

Saffet Kaya Bekiroğlu 2004-2015 yılları arasında Londra’daki Zaha Hadid Mimarlik’da (ZHA), 2012 Olimpiyat Oyunları için Londra Su Sporları Merkezi ve Haydar Aliyev gibi ӧdüllü projelerin yanısıra, çeşitli ӧlҫeklerde uluslararası projelere tasarımcısı ve mimarı olarak imza attı.

2015 yılında Saffet Kaya Mimarlik stüdyosunu kuran Saffet Kaya Bekiroğlu, halen Kıbrıs’ta ve yurtdışında çeşitli projeler yürütüyor.