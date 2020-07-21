Kıbrıslı Türk üyeler Lokmacı'nın açılmasını gündeme getirdi

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bugün video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı Salgın Raporu’nun sunumunun yapıldığı toplantıda, Kıbrıslı Rum Komite üyelerinin soruları yanıtlandı. Kıbrıslı Türk Komite üyeleri toplantıda, Lokmacı kapısının açılmasını da gündeme getirdi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Kıbrıs Türk Komite üyelerinin yanı sıra KKTC Salgın (Covid-19) Raporu’nu hazırlayan ekipteki bazı uzmanlar da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Kıbrıslı Türk Komite üyelerinin toplantıda Lokmacı kapısının açılması gündeme getirdiğini aktardı.

Samani, kapının açılmasında sağlık açısından sakınca olmadığının belirtildiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türk Komite üyeleri; taksiciler, gazeteciler ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye sıklıkla geçen kişiler başta olmak üzere geçişlerde 72 saatlik güncel PCR testi istenmesinin yarattığı zorluklarla, havayolu ile güneye gelerek sınır kapılarından kuzeye geçmek isteyen kişilerin yaşadığı mağduriyeti de gündeme taşıdı.

Samani, iki toplumdaki benzer epidemiyolojik veriler ışığında geçişlerde Güney Kıbrıs’ın talep etmekte olduğu kriterlerin rahatlatılması yönünde görüş bildirildiğini de ifade etti.