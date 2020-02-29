Kıbrıslı Türklere işkence!

Coronavirüs önlemlerini bahane eden Rum Yönetimi'nin bazı kapıları kapatma kararının ardından özellikle Metehan kara giriş kapısında büyük bir izdiham yaşandı.

Güney Kıbrıs'a geçen Kıbrıslı Türkler, dönüş yolunda saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Bir çok vatandaş durumu ve tepkisini sosyal medya hesabından paylaşırken bazı vatandaşlar da araçlarını Güney Kıbrıs'a bırakarak yaya olarak Kuzeye geçti.

Metehan'da oluşan araç kuyrukları Güneye geçtikten sonra Lefkoşa'nın Güneyinde de metrelerce devam etti.

Rum Yönetiminin aldığı karar sonrası, Rum Polisinin kapıda özellikle işlemleri yavaşlattığı ve Kıbrıs'ın Kuzeyine geçenlere zorluk yaşattığı belirtiliyor.