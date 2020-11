Kıbrıslı Türklerin yurt dışına göçünün 103'üncü yıl dönümü

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations-UK) Başkanı Ertuğrul Mehmet, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyet hakkı verilmesini istedi.

Mehmet, Kıbrıs’tan yurt dışına göç hareketinin başlangıcının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet, yurtdışına yapılan göçler sonucu, toplam sayısı 650 bin kişi olarak tahmin edilen bir Kıbrıs Türk diasporası oluştuğunu belirterek, “Gittiğimiz ülkelerde bir yandan ülkeye entegre olmaya çalışırken, diğer yandan da Kıbrıs’la olan bağlarımızı sürdürmeye gayret ediyor, vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC Anayasası’nın yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme -seçilme hakkı vermediğini belirten Mehmet, “Güçlü lobicilik, güçlü bağlantı aracılığı ile sağlanır.” dedi.

Bu dönemde, kurulacak güçlü yeni hükümetin, halka ve Kıbrıs Türk diasporası için parlak günlere vesile olmasını dileyen Mehmet, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyet hakkı verilmesi talebini iletti.

BELGESEL GÖSTERİMİ

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’a gelişlerinin 100. yıl dönümü için hazırlanan Kıbrıslı Türk göçmenlerin hikayelerini anlatan “My Heart Belongs to… 100 Years of Turkish Cypriot Migration to the UK” belgeseli, göçün 103. yılına özel olarak bu akşam saat 22.00’de BRT ekranlarında yayınlanacak.

Belgeselin tekrarı da yarın saat 22.50’de izlenebilecek.

Fikir öncüsü, koordinatörü ve Dönemin Konsey Başkanı Leyla Kemal ile Kazım Altan, Türker Çakıcı, Alan Hickmet, Nesrin Sıtkı, İbrahim Hüseyin, Netice Hüseyin, Demet Hüsein, Eddie Ertan, Galip Ahmet, Halil Başaran, Orhan Başaran, Teyfik Zekai, Mehmet Ramadan ve Zehra Ramadan’ın yer aldığı belgeselde, göç edenlerin Kıbrıs’taki hayatları, İngiltere’ye göç etme sebepleri, oradaki hayatlarında yaşadıkları zorluklar, mutluluklar ve hangi ülkeyi evleri olarak gördükleri gibi konular ekrana yansıtılıyor.