Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu iki günlük panel başladı.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan panelin açılış konuşmalarını TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yapacak.

Türkiye’den, KKTC’den ve diğer ülkelerden uzmanlar panelde konuşma yapacak. Panelde sunulan bildiriler, daha sonra İngilizce ve Türkçe olarak basılıp yayınlanacak. İki günlük panelde üniversite rektörleri, akademisyenler, emekli büyükelçiler, müzakereciler, yabancı parlamenterler, amiraller, hukukçular, gazeteciler, siyaset bilimciler, enerji uzmanları ve diğer uzmanlar, 6 oturumda söz alacak.

Buna göre, bugün “Kıbrıs Müzakere Süreci ve Öngörülen Federal Ortaklık Hedefinin Gerçekleştirilememe Nedenleri”, “Kıbrıs’ta Mevcut Statüko Kıbrıs Türk Tarafının Egemen Eşitliğini Gözetecek ve Yeni Çatışma ile İstikrarsızlıklar Yaratmayacak Şekilde Nasıl Değiştirilebilir” ve “Bundan Sonrası: Federal Ortaklık Hedefinin Gerçekleştirilmesinin İmkansızlığı Karşısında Kıbrıs Türk Tarafının Opsiyonları” konularında oturumlar gerçekleştirilecek.

Yarınki üç oturumun başlığı ise, “Doğu Akdeniz Bölgesinde Yeni Enerji Politikaları ve Girişimleri”, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Değişmekte Olan Jeopolitik ve Jeostratejik Ortamda TC ve KKTC’nin Güvenlik İhtiyaçları, TC ile Ortak Güvenlik Alanı Konsepti”, “Kapalı Maraş Açılımı ve Vakıf Mallarının Hukuki Statüsü” olacak. Yarın tüm katılımcıların katılımıyla yuvarlak masa toplantısı da yapılacak.

KKTC’den eski müzakereci Ergün Olgun, Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) Hüseyin Işıksal, Hüseyin Gökçekuş, Gazeteci Sabahattin İsmail, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden (UKÜ) Necdet Pamir, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden Murat Fahrioğlu, Vakıf Genel Müdürü İbrahim Benter, Avukat Ergin Ulunay, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da sunum gerçekleştirecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Necdet Basa koordinatörlüğünde 2016 yılında “Kıbrıs’ta Son Söz Söylenmedi” paneli düzenlenmişti. Bu paneli, “Kıbrıs’ta Son Sözü Kim Söyleyecek” paneli izlemişti. “Kıbrıs’ta Son Söz” düzenlenen üçüncü panel.