Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneli ikinci gününde.

Panelde üniversite rektörleri, akademisyenler, emekli büyükelçiler, müzakereciler, yabancı parlamenterler, amiraller, hukukçular, gazeteciler, siyaset bilimciler, enerji uzmanları ve diğer uzmanlar söz alıyor. Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra panelde yurtdışından uzmanlar da var.

Dünkü oturumlarda “Kıbrıs Müzakere Süreci ve Öngörülen Federal Ortaklık Hedefinin Gerçekleştirilememe Nedenleri”, “Kıbrıs’ta Mevcut Statüko Kıbrıs Türk Tarafının Egemen Eşitliğini Gözetecek ve Yeni Çatışma ile İstikrarsızlıklar Yaratmayacak Şekilde Nasıl Değiştirilebilir” ve “Bundan Sonrası: Federal Ortaklık Hedefinin Gerçekleştirilmesinin İmkansızlığı Karşısında Kıbrıs Türk Tarafının Opsiyonları” konuları ele alındı.

Bugünkü üç oturumun başlığı ise, “Doğu Akdeniz Bölgesinde Yeni Enerji Politikaları ve Girişimleri”, “Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Değişmekte Olan Jeopolitik ve Jeostratejik Ortamda TC ve KKTC’nin Güvenlik İhtiyaçları, TC ile Ortak Güvenlik Alanı Konsepti”, “Kapalı Maraş Açılımı ve Vakıf Mallarının Hukuki Statüsü”.

Bugün ayrıca tüm katılımcıların katılımıyla yuvarlak masa toplantısı da yapılacak ve iki günlük panel tamamlanacak. Panelin bugünkü oturumlarını Başbakan Ersin Tatar da izliyor. Perşembe günü Ankara’ya gelen Başbakan Tatar, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la da görüşmüştü. Tatar, bazı yayın organlarına röportaj da verdi. Başbakan temaslarını tamamlayarak bu akşamüzeri KKTC’ye dönecek.

Öte yandan KKTC’den eski müzakereci Ergün Olgun, Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) Hüseyin Işıksal, Hüseyin Gökçekuş, Gazeteci Sabahattin İsmail, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden (UKÜ) Halil Nadiri, Necdet Pamir, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nden Murat Fahrioğlu, Vakıf Genel Müdürü İbrahim Benter, Avukat Ergin Ulunay, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu panelde konuşma yapacak ve oturumları yönetecek isimler arasında.

Panelde sunulan bildiriler, daha sonra İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacak.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelin dünkü açılış konuşmalarını TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yapmıştı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Necdet Basa koordinatörlüğünde 2016 yılında “Kıbrıs’ta Son Söz Söylenmedi” panel düzenlenmişti. Bu paneli, “Kıbrıs’ta Son Sözü Kim Söyleyecek” paneli izlemişti. “Kıbrıs’ta Son Söz” bu konuda düzenlenen üçüncü panel.