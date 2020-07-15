Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkçe öğretim faaliyetlerine dijital ortamda devam ederek, Kıbrıs’ta yaşayan ve anadili Türkçe olmayan kişilere çevirim içi derslerle Türkçe öğretiyor.

Enstitü’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın her bölgesinden kayıt kabul eden enstitü, kurslarına internet üzerinden başladı. Kurslara, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve anadili Türkçe olmayan yabancıların yanı sıra; İngiltere, İran, Rusya, Kazakistan, Romanya, Ürdün, Suriye, Filistin, Kamerun, Nijerya, Fas, Mısır, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Somali gibi ülkelerden ve Güney Kıbrıs’tan Türkçeye ilgi duyan 184 kişi başvurdu.

Enstitünün uzman okutmanları tarafından ücretsiz verilen derslerin 16 Ağustos’ta bitirilmesi öngörülüyor. Haftada 6 saat olarak belirlenen ve zenginleştirilmiş dijital ders kitaplarıyla desteklenen kurslar 36 saatin sonunda tamamlanacak.