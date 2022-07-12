KIBTEK: "Kesintiler ile ilgili yanlış bilgilendirme yapıldı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), ülke genelinde elektrik kesintilerinin olacağına yönelik yanlış bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

KIB-TEK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır. Tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır. Santrallarımızda yeterli yakıt stoğumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz."