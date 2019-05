KIBTEK: "Mağduriyet doğmayacak"

“3 zamanlı kontrol sizde” tarifesi kapsamında Mayıs ayının ilk yarısını kış, diğer yarısı da yaz dönemi olarak faturalandıran Kıb-Tek olası karışıklığı önleme ve tüketicilerin fatura detaylarını takip edebilmesi için bu ay sonu iki ayrı fatura gönderileceğini belirterek, “Mağduriyet doğmayacak” açıklamasında bulundu.

Kıb-Tek, duyurulara rağmen 2 ayrı faturalandırma konusunda hala yanlış anlaşılmalar ve çarpıtmalar olduğunu kaydederek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

“2 FATURA DA AYNI GÜN GÖNDERİLECEK”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dönem değişikliğinden dolayı 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerine, tek faturada yansıtılacak toplam tutar, abonelerimize kullanım detaylarını daha anlaşılır verebilmek adına 2 fatura da aynı gün gönderilecek.

Söz konusu konut tarifesi abonelerine uygulanan maktu ücret, 30 günlük fatura periyodu için17.50 TL’dir. Aynı ay 2 fatura gelmesi bu tutarın 2 defa geleceği anlamını taşımaz. Örneğin; her bir fatura 15 günlük dönemleri kapsıyorsa, maktu ücret, her bir faturada 8.75 TL olarak yer alacak.

Aylık sokak aydınlatma bedeli de her bir faturanın kapsadığı gün oranında bölünmüş olarak her iki faturaya da yansıtılacağından, abonelerin herhangi bir mağduriyeti olmayacak.

Faturalarda yer alan KDV oranı ise her zamanki gibi yüzde 10 olacak olup 1 veya 2 fatura gelmesi herhangi bir fark yaratmayacak.”

“TÜKETİM BEDELİNE AYRI AYRI YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANACAK”

300 Kilowatt saatin altında kalan abonelere uygulanan yüzde 15’lik indirimin 30 günlük periyot kapsamında değerlendirileceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“30 günlük süre için toplam tüketimin 300 kws’in altında kalması durumunda ikiye bölünmüş her bir faturadaki tüketim bedeline ayrı ayrı yüzde 15 indirim uygulanacak.

Faturalandırma nedeniyle tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyeti oluşmayacak. Tüketicilerimize tek fatura ile gönderilecek miktar ne olacaksa idi 2 fatura ile gönderilen tutarın toplamı da aynı olacak. Tarife değişikliği nedeniyle olası karışıklığı önlemek ve fatura detaylarını tüketicilerimizin açıkça takip edebilmeleri için Mayıs ayındaki kış ve yaz dönemi tüketimlerinin ayrı ayrı faturalandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.”