KIBTEK, santral arızalarının giderildiğini, arıza olmaması durumunda kesinti yaşanmayacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), kurum çalışanlarının yoğun emekleri ve çalışmaları neticesinde santral arızalarının giderildiğini ve bundan sonraki süreçte de bir arıza olmaması durumunda kesinti yaşanmayacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, yazılı açıklamasında, kesintiler nedeniyle halktan özür diledi.

Aydın, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun elektrik kesintilerinin devam edeceği yönündeki haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereksinimi hasıl olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşanan beklenmedik arızalar nedeni ile üretim yetersizliği ortaya çıkmış ve siz değerli halkımıza sağlıklı hizmet veremez noktaya gelinmişti. Kurum çalışanlarının yoğun emekleri ve çalışmaları neticesinde santral arızaları giderilmiştir. Arızaların giderilmesi ve halkımızın mağduriyet yaşamaması adına tüm imkanlar seferber edilmiştir. Arızaların giderilmesi sonucu üretim kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmamış ve bundan sonraki süreçte de bir arıza olmaması durumunda kesinti yaşanmayacağı öngörülmektedir. Yaşanılan bu aksaklıklardan dolayı siz değerli halkımızdan özür diler, benzer durumların yaşanmaması adına canla başla çalışıldığını bilginize getiririz”