KIBTES , EĞİTİMDE ÖRGÜTLÜ SENDİKALARIN BAZI EYLEMLERİNİ ELEŞTİRDİ



Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Bilal Akbayır, eğitim iş kolunda örgütlü sendikaların siyasi ve ideolojik temelden hareketle ortaya koyduğu eylemleri kabul etmediklerini belirtti.

Akbayır yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türklerini her türlü haktan mahrum bırakarak Rum yönetimi ile yeni petrol/doğalgaz anlaşmalarına imza atan emperyalist ülke temsilcilerine yönelik en küçük bir açıklama yapmayanların bugün garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik protesto gerçekleştirmesi manidardır. Ulusal değerlerine ve Anavatan Türkiye’sine yürekten bağlı Kıbrıs Türk öğretmenleri olarak, öğretmen/eğitimci adı altında yapılan bu ideolojik eylemi şiddetle kınıyoruz”.