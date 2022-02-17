Kıbtes ile Türkiye’den Eğitim-Bir-Sen ortak çalıştay düzenledi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ile Türkiye Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Türkiye'de ortak çalıştay düzenledi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut tarafından verilen bilgiye göre, çalıştay, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın “Eğitimde Sendikal Örgütlülük” konulu açılış konuşması ile başladı. KIBTES Başkanı Himmet Turgut da, “Kıbrıs'ta Sendikal Hareketler Sürecinde KIBTES'in varlık sebebi” bildirisini sundu.

Çalıştay, Eğitim-Bir-Sen Danışmanı Nevzat Öylek, Hıdır Yıldırım ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gazi Doğan'ın sunumlarıyla devam etti.

Çalıştayın 2. oturumu, KIBTES Yönetim Kurulu Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Yasemin Karakuzu'nun “KKTC Eğitiminde Genel Sorunlar ve Eğitimcilerin Sendikal Görüşleri” başlığı altındaki sunumuyla başladı. Eğitimin genel sorunları ve çözüm önerileri hakkında KIBTES üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin ele alındığı çalıştay, yazılı tespitlerle son buldu.

Çalıştay sonrasında, KIBTES Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası üyeleri, Memur-Sen Konya İl Şube mensuplarını da ziyaret ederek, Konya şehrini gezdi.