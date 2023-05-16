KIBTES okullarda grev kararına karşı olduklarını duyurdu

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), bugün KTÖS ve KTOEÖS'ün bugün ülke çapında yapacağı grev ve eylem kararına karşı olduğunu açıkladı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde haklı talepler aranırken başka bir haksızlığa yol açılmamasını öğrencilerin eğitim öğretim hakkının korunmasını savunduklarını kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı gerekçesiyle bazı eğitim sendikalarının bugün ülke çapında grev ve eylem yapacağını açıklamasının kamuoyunun malumu olduğunu belirten Turgut, değiştirilmek istenen yasa tasarısında yer alan A ve B öğretmenlerinin ders saatlerini azaltma girişiminin deneyimli öğretmenleri kullanışsız hale getirmekle eş değer olduğunu belirtti.

Değişiklik yerine deneyimli öğretmenlere ek ders ücreti ve/veya barem artışı getirilerek öğretmen lehinde düzenlemeler yapılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Turgut, ayrıca KIBTES olarak Atatürk Öğretmen Akademisi'nin rekabete açık bir kurum olması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği sınavlarında yurt içi ve yurt dışından mezun öğrencilerin öğretmenlik sınavlarına alınmasının adalet açısından da elzem görüldüğünü savunan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

“(KIBTES) Eğitimde haklı talepler aranırken başka bir haksızlığa yol açılmaması; öğrencilerimizin eğitim hakkının kutsal olduğunu ve hiçbir şekilde öğrencilerimizin grev kararıyla mağdur edilmemesi gerektiğini, okullarda grev kararına karşı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurmaktadır.”