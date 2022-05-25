KIBTES: “Türkiye’ye karşı öfke ve kin besleyen ifadeleri kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, “Türkiye'ye karşı öfke, kin ve nefret besleyen ifadeleri” kınadı.

Yazılı açıklama yapan Turgut, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde taşınan bazı pankartları eleştirdi ve ilgili makamlardan “hukuki işlemlerin başlatılmasını” talep etti.

Turgut açıklamasında, “Bilinmelidir ki tarih boyunca gücünü milli ve manevi değerlerinden alan Türk milleti ve ordusunun tek gayesi, bulunduğu coğrafyada barışı sağlamak, istikrarı tesis etmek, zulme uğrayan tüm dünya halklarının hak ve hukukunu adalet çerçevesinde aramak olmuştur” ifadelerini kullandı.