KIBTES’ten 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3 önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğinden asla şüphe edilmemelidir.
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu olarak; kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız, özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor; Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.”