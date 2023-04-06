KIBTES’ten protokole destek

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün ülke adına tarihi bir önem taşıdığını ve kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, 26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, sanayiye, e-devlet projelerine yönelik pek çok projeyi kapsayan bu protokolün bazı kesimlerce gölgelenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Turgut, “KKTC’nin öğrenci nüfusu olarak en büyük okulu Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin vatandaşlarımız ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiği apaçık ortadayken ve bu okul bu yükü kaldıramaz duruma gelmişken alınan bu yerinde kararı öğrencilerimiz adına destekliyoruz. Bu açılımın yanında öğrencilerimizin çok yönlü yetişebilmeleri ve ezberci sistemin kıskacından kurtarılması adına sağlık, teknoloji, fen lisesi ve spor liselerinin de gündeme alınıp açılması da ülke geleceği ve ihtiyaçları açısından önem arz etmektedir. “ ifadelerini kullandı.

Turgut, kendilerini “eğitimci” ve eğitim sendikası yöneticileri olarak tanıtan marjinal kesimlerin Mağusa’ya inşa edilecek ilahiyat kolejine tepki göstermesinin eğitim adına utanç verici bir durum olduğunu öne sürerek, bütün protokolü bir maddeye indirgemenin büyük bir çarpıtma olduğunu belirtti.

Turgut, “en zor zamanlarda dahi Kıbrıs Türkü’nün yanında olan duruşu için” Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine teşekkür etti.