KIBTES’ten protokole destek

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün ülke adına tarihi bir önem taşıdığını ve kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturduğunu belirtti.
KIBTES Başkanı Himmet Turgut, 26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, sanayiye, e-devlet projelerine yönelik pek çok projeyi kapsayan bu protokolün bazı kesimlerce gölgelenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Turgut, kendilerini “eğitimci” ve eğitim sendikası yöneticileri olarak tanıtan marjinal kesimlerin Mağusa’ya inşa edilecek ilahiyat kolejine tepki göstermesinin eğitim adına utanç verici bir durum olduğunu öne sürerek, bütün protokolü bir maddeye indirgemenin büyük bir çarpıtma olduğunu belirtti.
Turgut, “en zor zamanlarda dahi Kıbrıs Türkü’nün yanında olan duruşu için” Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine teşekkür etti.