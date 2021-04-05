Kıdemli savcı mevki için dilekçe kabul edilecek

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık, Hukuk Dairesi’nde boş bulunan “kıdemli savcı” mevki için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.
Açıklamada, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada halen Hukuk Dairesi’nden görev yapanların bu mevki için müracaat etmemeleri gerektiği vurgulandı.