Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki  yol trafiğe kapalı

Polis Basın Subaylığı, Açık ve Kapalı Yolların Son Durumu hakkında açıklama yaptı; Açıklamaya göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı, ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor. Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yolun bir kısmında çökme olduğundan yol trafiğe kapalı. Girne – Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne’den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık, Diğer ana arterler de trafiğe açık; Ancak yağış nedeniyle yollarda yer yer şu birikintileri oluşması nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.