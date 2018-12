Kılıçdaroğlu, UBP'de

KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü, Tatar’a UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik etti.

Kıbrıs sorununun da konuşulduğu görüşmede Kılıçdaroğlu, “KKTC’nin yoluna güçlenerek devam etmesi en büyük arzumuz” açıklamasında bulunurken, Tatar, “Türkiye, Türk gençliği Kıbrıs’la, Kıbrıslı Türklerle bağlarını her geçen gün güçlendirilmeli” dedi.

KILIÇDAROĞLU

Görüşmede ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, UBP’nin ülkenin en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu kaydederek, Tatar’a görevinde başarı diledi, ev sahipliği için teşekkür etti.

Kıbrıs davasının Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve dünyada etkin şekilde anlatılmasında UBP’nin katkısı ve başarısı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin sürdürdüğü davayı genç kuşaklara kararlılıkla aktardığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “KKTC’nin hem siyaseten hem ekonomik açıdan güçlenerek yoluna devam etmesi bizim en büyük arzumuz” dedi.

Barış Harekatı’nın Kıbrıs’a barış getirdiğini, 1974’ten sonra adadaki kimsenin burnunun kanamadığını söyleyen CHP Lideri, “Bülent Ecevit halkını ve köklerini savunan gerçek bir yurtseverdi. Onu da buradayken rahmetle anmak istiyorum” şeklinde konuştu.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, CHP ile temas halinde olmayı istediklerini dile getirdi.

Tatar, “Biz Anadolu’ya, Türk milletine çok önem veriyoruz. Türkiye bizim için hem Anavatan hem de her türlü desteği bulduğumuz, kopmaz ve tarihsel bağlarımızın olduğu büyük bir ülke. Bu coğrafyada KKTC’nin ilelebet yaşaması, Kıbrıs’ta Türk varlığının devam etmesi için Türkiye, Türk gençliği Kıbrıs’la, Kıbrıslı Türklerle bağlarını her geçen gün güçlendirilmeli” dedi.

Kıbrıs konusunda da konuşan ve kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Tatar, “Uluslararası bazı güçlerin de büyük baskısıyla görüşme süreci tekrar başlatılmak isteniyor. Bize göre bu yanlıştır. Şu anda gelinen noktada Sayın Akıncı ve arkadaşları belki ‘aynı noktadan devam’ sürecine girebilirler diye bize göre endişeli bir durum var. Bunları değerlendirmek, halkımıza her şeyi anlatmak, onları aydınlatmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydeden Tatar, “Yeni yeni bir takım garanti mekanizmalarıyla meseleyi bambaşka yerlere götürmeye çalışanlar vardır. Türkiye’nin buradan dışlanması asla Türk milleti tarafından kabul edilemez ama böyle oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Çok dikkatli olmalıyız…” dedi.