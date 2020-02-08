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"Kimden ve nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine, iradesine yapılacak tüm müdahaleleri reddediyoruz”

"Kimden ve nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine, iradesine yapılacak tüm müdahaleleri reddediyoruz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kimden ve nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine, iradesine yapılacak tüm müdahaleleri reddettiğini belirterek, “Çatışmaya değil uzlaşıya, dünyayla doğru zeminde iyi ilişkilere ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

“Kıbrıslı Türkler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi gelecekleri için toplumsal varoluş mücadelesini sürdürecek, bunun için diyalog ve haysiyetle yolunu yürüyecek” denilen CTP açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin hedefinin ilhak ya da entegrasyon değil, siyasi eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sağlanacak barış ile dünyaya bağlanmak olduğu vurgulandı.

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