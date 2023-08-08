Kimliksizler Derneği İtalya ve İspanya elçilikleri ile görüştü

Kimliksizler Derneği temsilcileri, Güney Kıbrıs’taki elçiliklerle başlattıkları görüşmelere devam ediyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, daha önce Almanya, Portekiz, Fransa, İngiliz Yüksek Komiserliği ve Finlandiya elçilikleri ile toplantılar yapan Kimliksizler Derneği, geçtiğimiz hafta İspanya, bugün de İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi ile görüştü.

Anne veya babasından dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti, dolayısıyla da Avrupa Birliği (AB) yurttaşlığı hakkı olan kişilerin yaşadığı insan hakları ve özellikle çocuk hakları ihlallerinin detaylı bir şekilde aktarıldığı toplantılarda konu hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Ayrıca konunun AB ve BM kurumları düzeyinde görüşülmesi ve yapılan hukuk dışı uygulamaların gerekli raporlara da girerek sona ermesi hedefleniyor.

Sorunun çözümünün uzun soluklu olabileceği sebebiyle, bilhassa üniversite çağında olan ve Avrupa ülkelerinde okumayı hedefleyen gençlerin eğitim hakkının sağlanabilmesi amacıyla önlemler alınması da elçiliklerden talep ediliyor.

Kimliksizler Derneği, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne yaptığı ve kabul görüp halen destek vermeye açık olan dilekçesi ile de uluslararası alanda mücadelesine devam ediyor.