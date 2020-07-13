“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcilerinin Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçiş kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptığı ortak deklarasyon okundu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, eleştirileri yanıtlamak üzere söz alarak, “Herkes rahat olsun, Sağlık Bakanlığı olarak biz görevimizin başındayız ve sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını en iyi şekilde koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın salgının ilk gününden beri başarılı olduğunu, sadece bakanlığın değil herkesin üzerine düşen görevi yaptığını kaydetti.

Sağlığın siyasete alet edilmemesini isteyen Pilli, uzmanlar tarafından dünya standartlarına göre hazırlanan 45 sayfalık KKTC’nin Covid 19 raporunu milletvekillerine de sunacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ciddiyetle ve sorumlu şekilde çalıştığını ifade eden Pilli, bu konu hakkında siyaset yapanlar ve bu başarılı hizmeti görmezden gelenleri tarihin affetmeyeceğini belirtti.

“Biz ülkemizi daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız” diyen Pilli, raporun şu an baskıda

olduğunu ve gün içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya da iletileceğini kaydetti.

(TAK)