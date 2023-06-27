Kınacı için başsağlığı mesajları...

Milli Eğitim Bakanlığı personeli Tolga Kınacı yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tolga Kınacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Tolga Kınacı’yı çok zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acımız sonsuz ve tarifsiz. Yüreği vatan sevgisi dolu Tolga Kınacı’’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı personeli Tolga Kınacı için başsağlığı mesajı yayımlayan Çavuşoğlu da, mesajında; “Bakanlığımızda görev yapan personelimiz Tolga Kınacı’yı bugün zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acımızı tarif edecek hiçbir söz yok. Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli mesai arkadaşımız Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

-Polis: “Kınacı ikametgahında ölü olarak bulundu”

Polisten yapılan açıklamada, Lefkoşa’da sakin Tolga Bahattin Kınacı’nın (E-45) bugün saat 07.00 sıralarında kaldığı ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.