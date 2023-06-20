“Kınasız Gelinler” Gazimağusa ve Lefkoşa’da tanıtılacak

Fulya Adalıer Canbolat’ın yazdığı “Kınasız Gelinler” romanının tanıtım söyleşisi ve imza etkinliği yarın Gazimağusa’da, 24 Haziran Cumartesi ise Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.
“Kınasız Gelinler” 1930’lu yıllarda Filistin'e gönülsüz gelin edilen Kıbrıslı Türk kızların hikâyesinden yola çıkılarak yazılmış olan ve dönemin sosyo-kültürel boyutlarını da işleyen, kurgusal bir dönem romanı. Kitapta yoksul köylü kızı kınasız gelin Hatice karakterinin yanı sıra, Lefkoşalı varlıklı bir ailenin kızı Emine’nin, Kıbrıslı Rum sınıf arkadaşı özgür ruhlu Elena’nın ve dönemin İngiliz Valisi’nin zeki kızı Olivia’nın da genç kızlıktan kadın olmaya uzanan yaşam öyküleri anlatılıyor. Savaş, aşk, umut, hayal kırıklığı, annelik, kadın hakları gibi temaların iç içe geçtiği roman, Kıbrıs’ta Khora, Türkiye’de Kalkedon Yayınları tarafından eş zamanlı olarak çıktı.