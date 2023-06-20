“Kınasız Gelinler” Gazimağusa ve Lefkoşa’da tanıtılacak

Fulya Adalıer Canbolat’ın yazdığı “Kınasız Gelinler” romanının tanıtım söyleşisi ve imza etkinliği yarın Gazimağusa’da, 24 Haziran Cumartesi ise Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre Gazimağusa etkinliği Belediye’nin ev sahipliğinde Kale İçi Bandabuliya’da yer alacak ve 18.30’da başlayacak. Lefkoşa etkinliği ise yine 18.30’da Küçük Kaymaklı’daki La Bella Patisserie&Gloria Jeans’de yapılacak. Yazarın, kitabın hazırlanış sürecini, Kıbrıs tarihi ve kültürü üzerine yaptığı araştırmaları anlatacağı söyleşilerde okurlar da soru ve yorumlarıyla katkı koyabilecek kitap alarak yazara imzalatabilecek.

“Kınasız Gelinler” 1930’lu yıllarda Filistin'e gönülsüz gelin edilen Kıbrıslı Türk kızların hikâyesinden yola çıkılarak yazılmış olan ve dönemin sosyo-kültürel boyutlarını da işleyen, kurgusal bir dönem romanı. Kitapta yoksul köylü kızı kınasız gelin Hatice karakterinin yanı sıra, Lefkoşalı varlıklı bir ailenin kızı Emine’nin, Kıbrıslı Rum sınıf arkadaşı özgür ruhlu Elena’nın ve dönemin İngiliz Valisi’nin zeki kızı Olivia’nın da genç kızlıktan kadın olmaya uzanan yaşam öyküleri anlatılıyor. Savaş, aşk, umut, hayal kırıklığı, annelik, kadın hakları gibi temaların iç içe geçtiği roman, Kıbrıs’ta Khora, Türkiye’de Kalkedon Yayınları tarafından eş zamanlı olarak çıktı.