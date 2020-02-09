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Kıraç, yeniden başkanlığa seçildi

Kıraç, yeniden başkanlığa seçildi
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Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu, birlik lokalinde yapıldı.
Kurula, DBB Başkanı Tahir Olcay Kıraç'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, divanın oluşturulması ile devam etti.
Divan Başkanlığı’nı Akay Cemal yaptığı Genel Kurulda Faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oybirliği ile onaylandı.


Yapılan Dernek organları seçiminde tek aday olan T.Olcay Kıraç, yeniden Başkanlığa seçildi.
Kıraç, burada yaptığı konuşmada, 2019'un DBB açısından geçmiş yıllara göre sakin geçtiğini ancak lokal içerisinde daha çok faaliyet gösterecek birtakım yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Kıraç, "Bu senenin, daha aktif, görünür ve çok bir araya geldiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Genel kurul, dilek ve temennilerin görüşülmesiyle son buldu.

T. Olcay Kıraç’ın Başkan olduğu Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:
İkinci Başkan: Ali Ruhluel, Genel Sekreter: Burhan Canbaz, Dış İlişkiler Sekreteri: Selim SayarıÖrgütlenme Sekreteri: Emine Sivri Karahan, Mali Sekreter: Mustafa Fidan ve Eğitim Sekreteri: Taner Gönül, Disiplin Kurulu: Mesut Günsev - Akay Cemal , Denetleme Kurulu: Ali Karahan - M.İkbal Aslan - Ertuğrul Çavuşoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Genel Sekreteri: Hüseyin Turan ,Türkiye Gazeteciler Fed. Temsilcisi: Rasıh Reşat , Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi: Fevzi Tanpınar ,Yedek Üyeler: Didem Gürses, Hakan Yıldırım

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2020, 17:36
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