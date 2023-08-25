Kırgızistan'daki müzik festivalinin birincisi Begüm Tekakpınar, KKTC'nin tanıtımı için çalışacak

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde birinciliğe layık görülen Kıbrıs Türkü Begüm Tekakpınar, yurt dışındaki festivallere katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanıtımı için çaba göstereceğini söyledi.

Kırgızistan'dan dönüşte ülkesinde çiçeklerle karşılanan Tekakpınar, yaptığı açıklamada, festivalin kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirterek, başarı kazanacağını önceden hissettiğini belirtti.

3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu dile getiren Tekakpınar, "Bundan sonra yurt dışında festivallere katılarak ülkemin daha çok tanıtılması için çaba göstereceğim. Müzik yaşantım beste çalışma ve yurt dışındaki diğer festivaller ile devam edecek. Zaten Hollanda'da müzik eğitimime devam ediyorum. Fırsat buldukça orada Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtmaya çalışıyorum." dedi.

Tekakpınar, Kırgızistan'da KKTC'yi temsilen festivale katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Kazandığım başarıdan dolayı KKTC ve Türkiye'deki insanlar benimle gurur duyarak, beni anlatılmaz yaşanır bir mutluluk içine soktular." diye konuştu.

Kıbrıs Türküne verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tekakpınar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kültür Bakanlığı'na da şükranlarını sundu.