Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı

Kirliliğe karşı önlem almayan bir sanayi tesisine cezai işlem uygulandı
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi rütin denetimlerini sürdürüyor.

Çevre Koruma Dairesi 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında sanayi tesislerinin denetimlerini gerçekleştirdi.

Daire personeli, Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü kapsamında sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümlerini yaparak, ölçüm sonuçlarını yasa çerçevesinde değerlendiriyor.

Yapılan denetimler neticesinde 1 sanayi tesisine kirliliğe karşı önlem almamaktan dolayı 1 asgari ücret (7.000 TL) ceza kesildi.

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