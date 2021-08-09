Kırmızı: “Hükümetin bir çözüm planının olmaması yatırımcıları bezdirdi”

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, Bölgedeki esnafın çıkmaza girdiğini ve isyan noktasına geldiğini belirterek, hükümetin bir an önce üzerine düşeni yaparak İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kırmızı, yazılı açıklamasında, “2 yıldır bir türlü çözümlenemeyen İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı, bölge esnafını isyan noktasına getirdi. İşleri duran bölgedeki yatırımcı çıkmaza girdi, yerel yönetimler, halk ve esnaf tam bir belirsizlik içerisine girdi” ifadelerini kullandı.

Özellikle işlerin azalması hatta durma noktasına gelmesinden dolayı bazı esnafın personel azaltarak, bazılarının da borçlarına yeni borçlar ekleyerek yoluna devam etmeye çalıştığını kaydeden Serkan Kırmızı, bazılarınınsa dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını bildirdi.

“HÜKÜMETİN BİR ÇÖZÜM PLANININ OLMAMASI YATIRIMCILARI BEZDİRDİ”

İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın bir türlü geçmeyişini UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetine bağlayan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hükümet edenlerin, hükümete gelmeden önce İmar Planı’nın geçmeyişini eleştirdiğini ancak göreve geldiğinde ise kendilerinin de bir şey yapmadığını, İmar Planı konusunda mevcut hükümetin de herhangi bir çözüm çabası bulunmadığını savundu.

Serkan Kırmızı açıklamasında hükümeti göreve çağırarak, bir an önce İskele-Yeniboğaziçi ve Gazimağusa İmar Planı’nın çözüme kavuşturulmasını talep etti.